В Екатеринбурге 30 мая на время забега перекрыли несколько улиц

Движение откроют сразу после проведения забега Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге из-за проведения забега «Зеленый марафон» 30 мая временно перекрыли несколько улиц. Кроме того, в этот день в центре города состоится вечер профессионального бокса и концерт группы «Руки вверх».

Госавтоинспекция Екатеринбурга информирует, что для обеспечения безопасности движения движение транспорта будет ограничено по маршруту забега до 15:00.

Список перекрытых улиц

Участников забега также будут сопровождать сотрудники МВД, Госавтоинспекция и бригада скорой помощи.

Отмечается, что движение для транспорта будут открывать поэтапно сразу после завершения мероприятия. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности передвигаться на общественном транспорте.