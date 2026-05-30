Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 6:02

В Екатеринбурге 30 мая на время забега перекрыли несколько улиц

В Екатеринбурге из-за забега «Зеленый марафон» перекрыли улицы
Екатерина ГАПОН
Движение откроют сразу после проведения забега

Движение откроют сразу после проведения забега

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге из-за проведения забега «Зеленый марафон» 30 мая временно перекрыли несколько улиц. Кроме того, в этот день в центре города состоится вечер профессионального бокса и концерт группы «Руки вверх».

Госавтоинспекция Екатеринбурга информирует, что для обеспечения безопасности движения движение транспорта будет ограничено по маршруту забега до 15:00.

Список перекрытых улиц

Список перекрытых улиц

Участников забега также будут сопровождать сотрудники МВД, Госавтоинспекция и бригада скорой помощи.

Отмечается, что движение для транспорта будут открывать поэтапно сразу после завершения мероприятия. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности передвигаться на общественном транспорте.