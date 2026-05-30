В Богдановиче открыли памятную доску в честь конькобежца Евгения Куликова

В Богдановиче открыли памятную доску и памятник в честь легендарных конькобежцев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Памятную доску, посвященную олимпийскому чемпиону и 10-кратному рекордсмену мира по конькобежному спорту Евгению Куликову, открыли в школе №1. Ветеран спорта лично присутствовал на церемонии, после чего вручил дипломы и медали лучшим ученикам.

В этот же день на кладбище открыли памятник заслуженному тренеру СССР и РСФСР по конькобежному спорту Альберту Демину.

– Альберт Андреевич изображен на памятнике таким, каким его запомнили ученики: сосредоточенным, сильным, устремленным вперед. Вся его жизнь была наполнена движением, поиском и работой на результат, – выступил с речью министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт.