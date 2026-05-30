Екатеринбуржцы смогут прокатиться в ретропоезде с панорамными окнами

В Екатеринбурге в течение всего лета можно будет прокатиться на ретропоезде «Уральский экспресс», в состав которого вошел открытый обзорный вагон. Он будет курсировать по пятницам и субботам по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург».

– Экстерьер и интерьер необычного вагона выполнены в общем дизайне с ретропоездом в стилистике начала XX века. При этом для обеспечения комфорта путешественников учтены современные детали: подогрев сидений в прохладные дни, розетки для зарядки гаджетов, – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Вагон рассчитан на 80 мест, однако купить отдельные билеты на него не получится – в нем можно проехать по билетам, оформленным в другой вагон поезда.

Отмечается, что маршрут «Вечерний Екатеринбург» начинается от ЖД вокзала и проходит через центр города вдоль улицы восточной, заезжая на станцию Шарташ, в микрорайон Синие Камни, в район Уралмаш и следует до станции Шувакиш. Там поезд останавливается на час для прогулки и фотосессий.