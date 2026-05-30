Обвиняется в совершении 1781 преступления: уральскую блогершу Уланову оставили в СИЗО

Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей блогерше Екатерине Улановой. Напомним, что девушку обвиняют в многочисленных эпизодах мошенничества, за что в декабре 2023 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал ей меру пресечения – запрет определенных действий.

В июле 2024 года мера пресечения была заменена на домашний арест, а в августе 2025 года из-за нарушения одного из ранее установленных запретов блогершу отправили в СИЗО.

– Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении 1017 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также Улановой вменяется 4 преступления по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения» и 760 преступлений по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц». Свердловский областной суд оставил блогершу в СИЗО до 25 июня 2026 года.