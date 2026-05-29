НовостиОбщество29 мая 2026 17:14

Толпа фанатов окружила двойника Майкла Джексона в Екатеринбурге

Татьяна САМОЙЛОВА
Официальный двойник Майкла Джексона в России встретился с поклонниками в Екатеринбурге

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Официальный двойник Майкла Джексона в России прилетел в Екатеринбург на премьеру байопика «Майкл» о короле поп-музыки.

Зрители сделали памятные кадры с двойником Джексена

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Официальный двойник Майкла Джексона в России встретился с фанатами на премьере фильма в Еккатеринбурге

Павел Талалаев был признан официальным двойником сестрой певца Ла Тойей Джексон во время ее визита в Москву в 2010 году. Артист выступает в образе своего кумира уже больше 25 лет и собирает полные залы на своих шоу.

Зрители использовали креативных подход во время фотосесиии

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

29 мая двойник Джексона презентовал фильм в кинотеатре «Континент» в ТЦ «Алатырь». Павел Талалаев сделал фото со всеми желающими, а перед сеансом станцевал под песню Billie Jean и исполнил фирменную «лунную походку».

Перед просмотром Павел выступил для зрителей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Среди зрителей были поклонники не только Майкла Джексона, но и самого Павла Талалаева.

«Как похож!», «Лучший!», «Какой молодец!», - доносилось из зала.

Двойник Майкла Джексона Павел Талалаев исполнил «лунную походку» на премьере фильма в Екатеринбурге

Желающих сделать фото с двойником Джексона оказалось много

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП