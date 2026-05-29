Толпа фанатов окружила двойника Майкла Джексона в Екатеринбурге

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Официальный двойник Майкла Джексона в России прилетел в Екатеринбург на премьеру байопика «Майкл» о короле поп-музыки.
Павел Талалаев был признан официальным двойником сестрой певца Ла Тойей Джексон во время ее визита в Москву в 2010 году. Артист выступает в образе своего кумира уже больше 25 лет и собирает полные залы на своих шоу.
29 мая двойник Джексона презентовал фильм в кинотеатре «Континент» в ТЦ «Алатырь». Павел Талалаев сделал фото со всеми желающими, а перед сеансом станцевал под песню Billie Jean и исполнил фирменную «лунную походку».
Среди зрителей были поклонники не только Майкла Джексона, но и самого Павла Талалаева.
«Как похож!», «Лучший!», «Какой молодец!», - доносилось из зала.
