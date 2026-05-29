НовостиОбщество29 мая 2026 15:28

Бастрыкину доложат о вдове бойца СВО, над которой издевались на Урале

Глава СКР взял на контроль ситуацию с вдовой бойца СВО из Свердловской области
Маргарита РАЗУМОВА
Александру Бастрыкину доложат о ситуации вдовы бойца СВО из Свердловской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следкома России Александру Бастрыкину доложат о деле вдовы участника спецоперации из Свердловской области. Как сообщается в СМИ, в Екатеринбурге над вдовой бойца и ее дочерью издевались. Также оказывали психологическое давление. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», - сказано в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления Богдану Францишко доложить о расследовании дела, а также по доводам в публикации.