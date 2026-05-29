Свердловчанам рассказали, какие меры поддержки действуют для семей с детьми

В преддверии Международного дня защиты детей свердловчанам с детьми напомнили, на какие меры поддержки они могут рассчитывать. Молодым родителям или тем, кто только готовится к появлению малыша, доступны два единовременных пособия: по беременности и родам, а так же при рождении ребенка.

– Для трудоустроенных мам пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих декрету. С начала 2026 года эту выплату получили 10 629 жительниц Свердловской области, – сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по региону.

Мамы-студентки получают выплату в размере прожиточного минимума, всего такая мера поддержки назначена 146 свердловчанкам.

Единовременное пособие при рождении ребенка положено всем независимо от уровня дохода. Выплату может получить любой из родителей. А семьям с невысоким доходом также выплачивается единое пособие. Будущим мамам оно положено при постановке на учет на ранних сроках.

Кроме того, когда родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, ему положено ежемесячное пособие. Для трудоустроенных – 40% от среднего дохода, для неработающих – 10,6 тысячи рублей.

Самой популярной мерой поддержки остается материнский капитал. С начала реализации программы его получили 476 тысяч семей. Также в регионе оказывают поддержку семьям военнослужащих. Беременным женам бойцов положено единовременное пособие в размере от 51 до 41 тысяч рублей. Ребенку до трех лет также положены ежемесячные выплаты – от 22 до 23 тысяч рублей.