Врачи помогли свердловчанке с 30-летним стажем курения избежать инвалидности

Татьяна Кукушкина считает, что день, когда ты бросаешь курить, становится твоим вторым днем рождения.

Врачи помогли свердловчанке Татьян Кукушкиной с 30-летним стажем курения избежать инвалидности. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Татьяна Кукушкина всю жизнь занимается ландшафтным дизайном и является победителем различных профессиональных и любительских конкурсов. Она никогда не задумывалась, что пагубная привычка спустя много лет может привести к печальным последствиям.

Жалобы на ежедневный кашель и одышку указывали на хроническую обструктивную болезнь легких, что подтвердили исследования.

– Из-за курения и, как следствие, появления ХОБЛ женщине пришлось отказаться от занятий бегом, она опасалась путешествовать — вдруг что-то случится в дороге. Начатое лечение помогло избежать инвалидности, – ответили в ведомстве.

Татьяна поделилась, что перейти на альтернативные виды курения – это самообман. Необходимо просто взять и бросить курить, и тот день, когда у вас это получится, станет вашим вторым днем рождения.