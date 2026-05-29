Земельный куш: россиянам разрешили присваивать заброшенные дома

Граждане РФ имеют право на законных основаниях оформить в собственность заброшенный земельный участок, пройдя определенные процедуры. Подробностями с изданием «Абзац» поделилась эксперт в сфере недвижимости, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России (база МГЮА имени Кутафина) Галина Земскова.

Чтобы претендовать на бесхозную территорию, сперва необходимо официально подтвердить отсутствие у нее собственника. Как пояснила специалист, соискателю нужно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а затем с этим документом обратиться либо к руководству СНТ, либо направить запрос в муниципальную администрацию.

Вот как сама Земскова описывает нюансы процедуры:

- Сам по себе статус заброшенного участка не всегда означает, что он ничей. Если участок частный, человеку важно найти собственника, - объяснила юрист.

По словам Галина Земсковой, если участок государственный или его владелец умер, то землю могли выставить на торги.

- У муниципалитета такой участок можно взять в аренду, и дальше выкупить его через преимущественное право, - продолжает Галина Земскова.

Если владелец участка так и не нашелся, нужно подать заявление в органы местного самоуправления и сообщить о желании получить права на конкретный земельный участок.

Отдельно юрист уточнила: процесс оформления заброшенного надела представляет собой сделку купли-продажи. Итоговая цена складывается из кадастровой и рыночной оценок. Если новый хозяин приобретает территорию через выкуп у государства, стоимость рассчитывается в диапазоне от 10 до 60% от кадастровой цены — точный процент зависит от конкретного региона. Когда же покупка совершается у частного лица, то конечная цена будет рыночной.