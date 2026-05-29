В Екатеринбурге парку «Семь ключей» официально присвоили название

В Екатеринбурге во время заседания комиссии по топонимике замглавы города Рустам Галямов и эксперты утвердили названия для трех зеленых зон. Теперь за парком «Семь ключей» официально закреплено сложившееся название, соответствующее микрорайону, в котором он располагается.

– Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес, возраст некоторых хвойных достигает 80 и более лет. Всего здесь произрастают 20 видов деревьев и кустарников, – отметили в мэрии.

Также официальное название получила Аллея журналистов у здания Драмтеатра на ВИЗе. Свое название зеленая зона получила в день печати – 5 мая 2015 года. В тот день представители СМИ, студенты УрФУ, члены общественной палаты и специалисты администрации высадили 24 дерева и установили памятный знак «Аллея журналистов».

Зеленой зоне на улице Народной Воли от улицы 8 Марта до переулка Университетского дали название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов – УрГЭУ, УГГУ и филиалу РАНХиГС.