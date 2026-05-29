НовостиОбщество29 мая 2026 12:56

В Екатеринбурге переименуют несколько остановок

Маргарита РАЗУМОВА
В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга свое название изменят несколько остановок. Так решила комиссия по топонимике под руководством замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова. Об этом сообщает администрация города.

Таким образом остановочный пункт «Уралкабель» переименуют в «Нагорную». Решение было принято в связи с тем, что цеха предприятия уже перенесены в другие части города. Однако остановка располагается вблизи улицы Нагорной, появившейся в XVIII веке.

Часть остановок «Ясная» также получат новое имя. Пункты, которые вблизи перекрестка улиц Шаумяна и Ясной, будут называться «Институт культуры». Не изменят наименование остановочных комплексов на перекрестках улиц Академика Бардина и Ясной.