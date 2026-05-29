Власти Екатеринбурга направят на ремонт стелы у въезда в город 30 миллионов

После ремонта стела на въезде в город будет выглядеть так. Фото: сайт Госзакупки

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для ремонта стелы на въезде в город. Это следует из данных сайта Госзакупок. На благоустройство стелы на трассе Пермь – Екатеринбург планируют потратить 30 миллионов рублей. Подрядчик должен будет также благоустроить территорию рядом со стелой.

Сама стела будет состоять из нескольких элементов: лестница, ведущая к объекту, главный фасад состоящий из надписей «Екатеринбург» и «Город трудовой доблести», а также рельефного ордена Ленина. Выполнить работы необходимо 31 августа 2026 года

Дата окончания подачи заявок – 17 июня, победитель закупки станет известен 22 июня.

Напомним, что в прошлом году прокуратура потребовала отремонтировать стелу «Екатеринбург». Надзорное ведомство указало, что у объекта разрушены ступени, а буквы заметно испортила коррозия.