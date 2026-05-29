На плановом осмотре у 10% свердловчан нашли рак кожи

По итогам обследований 117 уральцев направлены к врачам-онкологам.

Профилактическая акция в день диагностики меланомы позволила выявить проблемы с кожей у 10% обследованных уральцев. Акцию, направленную на профилактику рака кожи, прошли более 1,3 тысячи уральцев. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Однако результаты не порадовали дерматологов. Специалисты направили 117 свердловчан к врачам-онкологам для дальнейшего обследования и лечения.

- У пациента может не быть жалоб, и лишь тотальный осмотр помогает выявить новообразование. Пациентам из группы риска важно ни в коем случае не отказываться от регулярных профосмотров, так как в этой группе выявляемость рака кожи значительно выше, - говорит главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева.

На осмотры в первую очередь приглашают пенсионеров старше 60 лет, белокожих и светловолосых. Также внимание уделяют людям, у которых большое количество веснушек и родинок. В группе риска и те, у кого близкие родственники с раком кожи.

Проверка нужна любителям солнечных ванн. Следует провериться также тем, у кого новообразования изменились за последние недели и месяцы.