В Екатеринбурге отправили под домашний арест участника крупной сети обнала

Кротова отправили под домашний арест до 26 июля. Фото: пресс-служба Ленинского районного суда

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Артему Кротову – участнику крупной сети обнала. Его вместе с супругой Людмилой Кротовой задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области 27 мая в аэропорту Кольцово.

– Следствие полагает, что Кротов вместе с супругой подавали в ФНС декларации с ложными данными о несуществующих сделках с фирмами и ИП. Таким образом, они помогали коммерсантам искусственно занижать налоги, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

За это супруги получили от бизнесменов свыше 13,5 миллиона рублей. По данным источника «КП-Екатеринбург», из-за деятельности семейной пары в бюджет страны не поступило около 350 миллионов рублей налогов.

Кротова обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 173.3 УК РФ «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных налоговых деклараций». Суд отправил его под домашний арест до 26 июля 2026 года.