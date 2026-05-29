Футбольный клуб «Урал» анонсировал уход главного тренера Василия Березуцкого. Об этом рассказал президент клуба Григорий Иванов в интервью «Спорт экспресс».

– Окончательного решения пока нет. Но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, хороший тренер. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, – сообщил Григорий Иванов.

Президент «Урала» подчеркнул, что с уважением относится к Василию Березуцкому и как к игроку, и как к спортсмену, однако инициатива об уходе исходит именно от самого тренера.

Отметим, что 23 мая «Урал» проиграл в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу. Наша команда не забила махачкалинскому «Динамо» ни одного гола и проиграла со счетом 0:2. Григорий Иванов отметил, что принял проигрыш тяжело, и не знает, что ждет клуб в дальнейшем.

Напомним, что официально Василий Березуцкий был назначен на пост главного тренера 11 декабря 2025 года.