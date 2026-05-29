В Свердловской области планируют реорганизацию пяти больниц

В Свердловской области планируется реорганизация пяти крупных больниц. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

- Речь идет про Алапаевскую горбольницу, Алапаевскую центральную районную больницу, Ивдельскую центральную районную больницу, Горноуральскую районную поликлинику и Ачитскую центральную районную больницу, - говорит замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В этих больницах работают 11 медиков, которые получили соцвыплаты. Однако они не успели отработать обязательный пятилетний срок. Со слов главы свердловского Минздрава, специалисты оказались под риском судебного взыскания этих выплат. Однако их права удалось защитить.

Ранее при смене юрлица закон обязывал вернуть всю сумму выплат в региональный бюджет. Однако это требование отменили, при условии, что специалист у нового работодателя отработает на прежней должности не менее пяти лет.

В период с 2018 по 2026 годы в области жилищные условия улучшили 264 медработника. Из них 143 врача, а также 121 представитель среднего медперсонала.

В этом году медики также могут рассчитывать на поддержку. В список получателей выплаты включены восемь человек. Пять медиков уже получили выплату на сумму 33,4 миллиона рублей. Еще три специалиста получили сертификаты на сумму 17,1 миллиона рублей. Они уже ищут подходящее жилье.