Суд оставил Гию Свердловского в СИЗО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Гие Свердловскому, он же Георгий Акоев. По версии следствия, Георгий Акоев занимал высшее положение в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и имел уголовный статус так называемого «вора в законе». По этой статье ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

– Прокурором в суде дано заключение о необходимости продления ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд продлил «вору в законе» содержание под стражей на 1 месяц – до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Гию Свердловского задержали при поддержке сотрудников ФСБ вечером 31 октября по месту жительства в ЖК «Квартал Федерация». От дачи показаний «вор в законе» отказался.