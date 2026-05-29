В аэропорту Кольцово приземлился ИЛ-76, захваченный над Афганистаном в 90-х

Легендарный самолет прошел техобслуживание в аэропорту Кольцово. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В аэропорту Кольцово на этой неделе приземлился известный самолет ИЛ-76 ТД с бортовым номером RA-76842, который в августе 1995 года захватили над Афганистаном. Сотрудники воздушной гавани провели плановое техническое обслуживание легендарного судна.

- Тогда борт принадлежал компании «Аэростан» и совершал коммерческий рейс по маршруту Тирана – Кабул. Над Афганистаном самолет был перехвачен и принужден совершить посадку в районе Кандагара под предлогом досмотра груза, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Простая, казалось бы, проверка, обернулась для экипажа воздушного судна 378 днями плена. Российских летчиков содержали в тяжелейших условиях, пока 16 августа 1996 года во главе с Владимиром Шарпатовым они не решились на дерзкий побег – они угнали свой же самолет во время очередного техобслуживания. Взлетев в небо, они взяли курс на ОАЭ, а оттуда благополучно вернулись в Россию.

В 2004 году легендарный самолет купила авиакомпания «Авиакон Цитотранс». Борт до сих пор совершает полеты.