НовостиОбщество29 мая 2026 10:36

В Екатеринбурге установят мемориальную доску в честь Бориса Котельникова

Никита ПРИХОДЬКО
Мемориальную доску планируется установить на фасаде дома, где жил Борис Котельников

В Екатеринбурге появится мемориальная доска в честь Бориса Котельникова. Соответствующее решение приняли в ходе заседания комиссии по топонимике, которое прошло 29 мая.

Установить мемориальную доску планируется на фасаде дома №8 по улице Красных Партизан, где жил выдающийся инженер с 1966 по 2000 годы.

- Борис Котельников стал автором более 20 изобретений, порядка 40 печатных научных работ и 1 монографии. Его производственная и научная деятельность не раз была отмечена высокими государственными и ведомственными наградами, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Борис Котельников родился 20 марта 1926 года в поселке Пачелма Пензенской области. С 1952 был главным инженером производственного объединения «Уралмаш».

В составе коллектива он создал и внедрил гамму обжиговых машин, что позволило наладить массовое производство окатышей из тонкоизмельченных железорудных концентратов.