На контейнерной площадке в Нижнем Тагиле обнаружили опасные отходы класса Б

На контейнерной площадке в Нижнем Тагиле обнаружили опасные медицинские отходы класса Б. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Среди запрещенных к выбросу на обычных площадках с контейнерами оказались использованные инструменты, перевязочные материалы, органические операционные отходы. Выбрасывать такой мусор вместе с бытовыми отходами - категорически запрещено, так как предусмотрены особые правила сбора, транспортировки и утилизации отходов класса Б.

Местные жители передали информацию о подозрительных мешках в полицию, сотрудники которой связались с отделом экологии. В итоге мешки вывезла специализированная компания.