Людмила Бабушкина оценила вклад лауреатов промышленной премии «Номер один» в развитие региона

Фото: Управление информационной политики ЗСCО

В День российского предпринимателя наградили лучшие промышленные предприятия Свердловской области.

Ежегодная промышленная премия «Номер один» проводится среди уральских компаний в химической, пищевой промышленности, в сфере производства строительных материалов, приборостроении, энергетическом машиностроении и других отраслях. В юбилейной десятой церемонии чествования лауреатов участвовала Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она отметила, что в условиях внешнего давления и санкционных ограничений уральские предприятия продолжают развиваться технологически и при этом реализуют социальные практики и проекты.

– Они адаптировались и успешно решают задачи технологического суверенитета и импортозамещения, демонстрируя удивительную устойчивость. Депутаты системно поддерживают деловую инициативу региональных предприятий, – отметила Людмила Бабушкина.

В результате системного, постоянно совершенствующегося содействия Законодательного собрания развитию промышленности приняты областные законы о господдержке инвестиционной и инновационной деятельности, о технопарках, о государственно-частном партнёрстве, о защите и поощрении капиталовложений, а также о развитии малого и среднего предпринимательства.

– И мы уже видим результаты. Это новые производства, современные технологии и увеличение рабочих мест. Наша цель – чтобы бизнес в Свердловской области развивался уверенно и комфортно, чтобы инвестиции шли в реальный сектор, а новые проекты открывались именно у нас, на Среднем Урале, – подчеркнула Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Главная награда премии «Номер один» – Гран-при – за вклад бизнеса в демографическое благополучие региона присуждена компании «ФОРЭС».