В центре Екатеринбурга в День России ограничат продажу алкоголя

В центре Екатеринбурга в День России запретят продажу алкоголя. Это следует из постановления, подписанного главой города Алексеем Орловым.

– С 10:00 до 15:00 12.06.2026 не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина, – говорится в тексте документа.

Ограничения также связаны с проведением традиционного праздничного концерта «Хором славим Россию и город!», которое состоится в Историческом сквере.

Напомним, что в прошлом году в День России в парке Маяковского для молодежи прошел фестиваль «Блогеры России». Гости могли взять автограф и сфотографироваться с такими медийными личностями, как Dilara, Герман Грас, Аня Покров, Паша Дворецкий, Саша Новиков, Andro, Александра Лукьянинова, Nancy & Sidorov.