НовостиОбщество29 мая 2026 7:08

Ремонт свердловской трассы, ведущей к детским лагерям, завершат досрочно

Дорожники завершают ремонт участка трассы Сысерть – Часовая
Никита ПРИХОДЬКО
Обновленный участок откроют к 1 июня. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области дорожники досрочно завершат ремонт участка трассы Сысерть – деревня Часовая, с 42-го по 47-й километр. Изначально все работы планировать окончить в 2027 году. Однако теперь обновленный участок откроют уже к началу лета.

- Специалисты выполнили замену пучинистых грунтов с устройством щебеночного основания, отремонтировали водопропускные трубы. В настоящее время подрядчик укрепляет обочины. Также предстоит нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки, - рассказали в пресс-службе регионального Департамента информационной политики.

Отмечается, что данный участок ведет к детским лагерям, расположенным в Каменском МО, где совсем скоро начнутся первые смены.

Качество нового полотна проверили специалисты областного Управления автомобильных дорог. Согласно их заключению, обновленный участок полностью соответствует нормативным требованиям.