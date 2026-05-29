Металлурги развивают инженерное образование в школах Урала

В Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги учебного года инженерных классов ЕВРАЗа. 95 лучших учеников, их родители и педагоги отмечены корпоративными наградами и памятными подарками от компании. В 2025 году на реализацию проекта инженерного образования в школах Урала ЕВРАЗ направил более 33 млн рублей.

В инженерных классах занимаются порядка 260 школьников. Профильная подготовка с углубленным изучением физики и математики организована в шести школах Нижнего Тагила и двух учебных заведениях Качканара. Кроме того, различными форматами технического творчества, проектной и внеурочной деятельности охвачено 4 тысячи учащихся с 7 по 11 класс.

Проект реализуется совместно с Нижнетагильским институтом Уральского федерального университета. Учебный план разрабатывают преподаватели вузов и эксперты ЕВРАЗа. Для учеников предусмотрена усиленная программа преподавания и подготовки к ЕГЭ по физике, математике, черчению, технологии. Школьники работают в лабораториях вузов, изучают технологии современного производства, участвуют в проектной деятельности и проходят профессиональные пробы на предприятиях компании. Успешные выпускники могут продолжить обучение в вузе по программе «Инженерный бакалавриат».

ЕВРАЗ содействует развитию современной образовательной среды. При поддержке компании в школах отремонтированы и оснащены учебные кабинеты. Закуплены компьютерная и оргтехника, лабораторное оборудование по физике (ФГОС, ГИА), организован доступ к онлайн-курсам, созданы современные рабочие места для учителей. Педагоги проходят курсы повышения квалификации по углубленному преподаванию физики и получают мотивационные выплаты. Также на средства компании разработаны электронные методические материалы по физике и математике для 8-11 классов.

- Чтобы молодые ребята не уезжали из городов, мы должны создавать здесь достойные условия для учебы, развития и, в конечном итоге, предложить им хорошую стабильную работу. Именно на это и нацелены образовательные проекты ЕВРАЗа. Школьники получают глубокие знания, знакомятся с реальным производством, а после вуза приходят на наши предприятия уже подготовленными. Так мы вместе строим лучшее будущее, в котором молодежь может реализовать себя в родном городе, - отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

С 2023 года на реализацию проекта «Инженерные классы ЕВРАЗа» на Урале направлено порядка 65 млн рублей. Программа позволяет повысить качество технического образования в городах присутствия компании и сформировать у школьников мотивацию к выбору инженерной профессии.