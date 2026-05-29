Лето встретит екатеринбуржцев дождями

В Екатеринбурге начало долгожданного лета встретит жителей дождями. Выпадение осадков продолжится в уральской столице вплоть до конца следующей недели. Кроме того, температура в начале июня не превысит +20 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня, 29 мая 2026 года, столбики термометров покажут +15..+17 градусов. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду и ливневые дожди с грозой. Завтра, в субботу 30 мая, потеплеет лишь на один градус. Однако осадков в этот день ожидается.

Начиная с воскресенья 31 мая, синоптики обещают в Екатеринбурге дожди. Температура вплоть до пятницы 5 июня будет варьироваться от +17 до +20 градусов. Во все эти дни, кроме вторника 2 июня, в уральской столице будут идти дожди. Также возможны грозы.