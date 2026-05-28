НовостиПроисшествия28 мая 2026 15:55

В свердловском селе огонь охватил дом и баню

Пожар вспыхнул в Свердловской области
Маргарита РАЗУМОВА
Огонь охватил 139 квадратных метров

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

28 мая днем произошел пожар в селе Усениново на улице Новая. Огнем была охвачена крыша дома, чердак. Пламя перекинулось на баню, а также сарай. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

В общей сложности огнем было охвачено 139 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.

- На месте происшествия работали 16 пожарных на четырех единицах техники. Также была задействована добровольная пожарная дружина, - сказано в сообщении.

В течение сорока минут огонь удалось потушить. В 19:50 специалисты завершили проливку, а также разобрали сгоревшие конструкции.

Свердловское МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил в быту. Не перегружайте сеть, не оставляйте приборы включенными. Также не захламляйте территорию у домов, не сжигайте мусор.