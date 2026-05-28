На Урале начали рассматривать дело о хищении 83 млн на жилье для детей-сирот

Кировский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать дело о хищении 83 миллионов на жилье для детей-сирот главы свердловского «Фонда жилищного строительства» Оксаны Вохминцевой. Также фигурантами стали ее сотрудница Наталья Павлухина и экс-руководитель ООО «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов. Об этом сообщает «Коммерсант – Урал».

Как полагает следствие, они искусственно завышали стоимость жилья для детей – сирот. Делали это через публикации фиктивных объявлений, чтобы заключать госконтракты по высоким ценам. Так удалось заключить 21 сделку на сумму более 175 миллионов рублей. Разница между фактической ценой и искусственно созданной составила около 90 миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признают.

Каждому вменяют мошенничество. Экс-главе Оксане Вохминцевой также предъявили обвинения по статье за злоупотребление должностными полномочиями.

Как уточняется, в июле 2018 года Оксана Вохминцева и Сарраф Мамедов решили создать группу, чтобы похитить бюджетные средства. Они знали что сиротам Нижнесергинского районе требовалось жилье. Тогда начали искусственно завышать цены.

- Так, по версии следствия, подчиненная Наталья Павлухина публиковала фиктивные объявления о продаже жилья в районе. В них было видно, что один квадратный метр жилья в два раза дороже фактического. Позже эти объявления стали основой для определения цен госконтрактов для покупки жилья для детей-сирот, - сказано в сообщении.

Ранее в деле фигурировал заместитель Оксаны Вохминцевой Игорь Дорофеев, который подписывал подложные документы. Однако он пошел на сделку со следствием. Ему суд назначил пять лет лишения свободы условно.