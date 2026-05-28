На Среднем Урале запустили фейк

В соцсетях свердловские власти обнаружили вбросы недостоверных сообщений

В региональных соцсетях вновь обнаружили фейки. Аферисты подделали документ, в котором указали недостоверную информацию. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

- Стоит обратить внимание на способ распространения недостоверной информации. Модераторы после создания так называемых «точек входа» тиражируют ссылки на опубликованную информацию в комментариях на ресурсах местных СМИ и сетевых пабликах. Переходить по таким ссылкам опасно, - предупредили в ведомстве.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области подчеркивают, что подобная информация - фейк. Журналистов и владельцев каналов просят оценивать высказывания подписчиков.