НовостиОбщество28 мая 2026 14:29

На Среднем Урале запустили фейк

В Свердловской области выявили вброс в соцсетях
Маргарита РАЗУМОВА
В соцсетях свердловские власти обнаружили вбросы недостоверных сообщений

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В региональных соцсетях вновь обнаружили фейки. Аферисты подделали документ, в котором указали недостоверную информацию. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

- Стоит обратить внимание на способ распространения недостоверной информации. Модераторы после создания так называемых «точек входа» тиражируют ссылки на опубликованную информацию в комментариях на ресурсах местных СМИ и сетевых пабликах. Переходить по таким ссылкам опасно, - предупредили в ведомстве.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области подчеркивают, что подобная информация - фейк. Журналистов и владельцев каналов просят оценивать высказывания подписчиков.