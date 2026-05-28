Около Первоуральска грузовик попал в ДТП

На 325 километре трассы Пермь-Екатеринбург в районе Первоуральска произошла авария. Из-за дорожного инцидента транспорт движется лишь по одной полосе. На участке наблюдается затруднение движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

- Произошло ДТП с грузовым автомобилем. На месте работают экипажи ДПС. Инспекторы оформляют документы, регулируют движение, организуют безопасный проезд транспорта по свободной полосе, - рассказали в ведомстве.

Водителей предупредили, что объехать участок можно через поселок Билимбай. Уральцев просят учитывать дорожную ситуацию, а также быть внимательными во время движения.