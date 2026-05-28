Главным организатором «Уральской ночи музыки» стала Екатерина Шубенко

Екатерина Шубенко стала главным организатором «Уральской ночи музыки». Фото: соцсети Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главным организатором «Уральской ночи музыки» и исполняющей обязанности директора продюсерского центра «ЛАД» стала Екатеринбу Шубенко. Она рассказала, что все проекты Евгения Горенбурга планируют сохранить. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

– Мы планируем сохранить проекты Евгения Львовича и провести в этом году все запланированные фестивали: «Уральскую ночь музыки», «Красную строку», «ГикКон», «Н/О», а также способствовать продолжению творческого пути группы «ТОП», – поделилась Екатерина Шубенко.

Подготовка к фестивалю стала темой совещания под председательством заместителя губернатора – министра здравоохранения Татьяны Савиновой. На 12-ой «Уральской ночи музыки», которая пройдет в Екатеринбурге 19 июня, будут работать 13 открытых и более 90 закрытых площадок. Ожидается, что на фестивале выступят более 2 тысяч исполнителей.

Напомним, что Евгений Горенбург умер в возрасте 66 лет 21 апреля 2026 года.