Власти Ивделя выплатят компенсацию 81-летней пенсионерке за нападение собаки

Благодаря вмешательству прокуратуры пенсионерка получит компенсацию

В Ивделе прокуратура помогла добиться компенсации морального вреда для 81-летней пенсионерки. На женщину набросилась бездомная собака. Инцидент произошел 4 марта в одном из дворов. Об этом сообщает свердловская прокуратура.

Свердловчанка вышла во двор и планировала прогуляться. Она отошла от подъезда и увидела собаку.

- Животное набросилось на пенсионерку, лапами повалив ее на землю на спину. Укус пришелся в область лба слева, затем в области груди справа. Заявительница закрыла лицо руками, из-за чего собака стала кусать ей руки от пальцев рук и до локтя, - рассказали в надзорном ведомстве.

Пенсионерка ощутила боль, а также была сильно напугана.

Прокурор в интересах свердловчанки подал иск в суд. Инстанция удовлетворила требования прокурора. Так с местных властей взыскали в пользу пострадавшей женщины 300 тысяч рублей. Исполнение судебного акта прокуратура взяла на контроль.