Из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат число рейсов

Red Wings увеличит число перелетов из Екатеринбурга в Тбилиси до 9 раз в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число полетов из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до девяти раз в неделю. С 28 июня и до конца летнего сезона частоту рейсов увеличит авиакомпания Red Wings. Дополнительные перелеты будут осуществлять по пятницам и воскресеньям.

– Вылеты из Екатеринбурга запланированы ежедневно с понедельника по воскресенье. Дополнительные рейсы добавятся по пятницам с вылетом в 21:40 и воскресеньям в 20:30. Обратные рейсы из Международного аэропорта «Тбилиси» имени Шота Руставели будут летать по субботам в 01:10 и воскресеньям в 23:50, – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Тбилиси – столица Грузии – остается одним из наиболее популярных зарубежных направлений. Туристов привлекают история города, национальная кухня, живопись, архитектура и транспортная доступность для путешествий по стране.

Помимо Екатеринбурга, Red Wings будет осуществлять перелеты еще из 15 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Сочи и Краснодара.