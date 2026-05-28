В Нижнем Тагиле проведут фестиваль духовых оркестров

Фестиваль духовых оркестров пройдет в Нижнем Тагиле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Международный день защиты детей будет сопровождаться музыкальным праздником для юных тагильчан. 1 июня в Нижнем Тагиле проведут фестиваль детских и юношеских духовых оркестров. Об этом информирует Нижнетагильская филармония.

В мероприятии впервые примут участие 18 коллективов Среднего Урала. Ожидается, что фестиваль соберет 470 участников из восьми городов и поселков. Таких, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Алапаевск, Баранчинский, Верхняя Синячиха, Кушва и других территорий.

Уточняется, что впервые на мероприятии выступит нижнетагильский оркестр флейт «Мелодии ветра», а также духовой оркестр Нижнетагильского колледжа искусств.