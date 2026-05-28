В Свердловской области похолодает до +1 градуса, пройдут ливни и грозы

В Свердловскую область придет похолодание до +1 градуса, а также ливни, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

29 мая в регионе ожидается облачность с прояснениями, дождь и гроза. Ветер южный с порывами до 20 метров в секунду. Ночью температура опустится до +8-+13 градусов, а в горах и низинах – до +3 градусов. Днем потеплеет до +21 градуса. В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью гроза, +9 градусов, днем +19 градусов.

В субботу, 30 мая похолодает сильнее всего. В Свердловской области будет также облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до +6 градусов, на юго-западе – до +1 градуса. Днем потеплеет до +21 градуса. В Екатеринбурге ночью без осадков, +9 градусов, днем небольшой дождь, +17 градусов.

31 мая свердловчан вновь ожидает облачная и дождливая погода. Ветер переходящий из восточного в западный с порывами до 20 метров в секунду. Ночью до +9 градусов, в горах – до +4 градусов, днем до +21, а на востоке до +26 градусов. В Екатеринбурге дождь, ночью +13 градусов, днем +20 градусов.