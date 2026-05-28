Уральцы смогут быстрее получить услуги по трем жизненным ситуациям

Уральцев хотят избавить от лишней бюрократии при оформлении некоторых документов

Жителям Свердловской области будет проще оформлять документы на поступление детей в школы, получение соцпомощи, а также на домашних животных. Об этом рассказали в Департаменте информполитики региона.

- Эти жизненные ситуации значимы для области: они охватывают уязвимые категории граждан и предполагают адресную помощь, что позволит оптимизировать процессы. Впереди еще много работы, которая напрямую влияет на качество жизни людей, - говорит первый замгубернатора Свердловской области – министр промышленности и науки Алексей Шмыков.

В рамках проекта «Государство для людей» к процессу подключились восемь муниципальных образований. Они были определены в качестве пилотных территорий. Инициатива позволяет улучшить связь общества и бизнеса с государством. Этому способствует цифровизация услуг.