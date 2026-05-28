В Нижнем Тагиле суд допросил 73 потерпевших по делу о взрыве газа

В Нижнем Тагиле продолжается суд по делу о взрыве газа в жилом пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской. Трагедия, из-за которой погибли одиннадцать тагильчан, произошла 1 августа 2024 года. К тому же, 12 человек получили травмы.

Первый суд по делу состоялся 1 апреля 2026 года. Фигуранты дела - трое сотрудников АО «ГАЗЭКС», а также владелица квартиры, в которой была утечка газа. Сотрудников обвиняют в том, что они выполняли работы, не отвечающие требованиям безопасности по ч. 3 статьи 238 УК РФ и статьи 168 УК РФ. Это привело к гибели и травмам людей, разрушениям дома. Собственнице квартиры предъявлены обвинения в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также в повреждении имущества.

- На данный момент в суде уже допрошены 73 потерпевших и 9 свидетелей. Среди последних — пять сотрудников АО «ГАЗЭКС» и анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф, - рассказали в Свердловском облсуде.

Инстанция уточняет, что у одной из потерпевших особый статус. Она также является свидетелем. Как собственница квартиры в доме женщина является потерпевшей. Однако как фельдшер скорой помощи, спасавшей пострадавших, она признана свидетелем. Был допрошен и медбрат.

Суд изучил 36 томов письменных материалов дела. Также заключение взрывотехнологической экспертизы. Подсудимые вину в ходе процесса не признали. Судебное следствие продолжается.