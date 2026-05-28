НовостиОбщество28 мая 2026 12:40

В Уральском университете путей сообщения сменился ректор

Уральский университет путей сообщения возглавил Олег Балагин
Екатерина ГАПОН
Олег Балагин назначен и.о. ректора УрГУПС 8 мая. Фото: сайт Уральского университета путей сообщения

В Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) сменился ректор. Как указано на сайте вуза, с 8 мая 2025 года и.о. ректора назначен Олег Балагин. Бывший ректор УрГУПС Александр Галкин возглавлял вуз с 7 февраля 2008 года.

Олег Балагин окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Локомотивы». С 2002 года по 2025 год он работал в ОмГУПС, начиная с должности лаборанта и заканчивая проректором по цифровой трансформации и связи с производством.

С апреля по май 2025 года Олег Балагин работал в должности первого проректора УрГУПС, после чего его назначили исполняющим обязанности ректора.

Как сообщили в пресс-службе вуза, 27 мая новый ректор уже успел встретиться со студентами и ответить на их вопросы.