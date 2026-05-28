Прыжок на больничный: глава Ленобласти получил разрыв сухожилия на волейболе

Перед этим чиновник поиграл в баскетбол в отремонтированном зале. Тогда все прошлое без эксцессов. Фото: канал Александра Дрозденко в МАКС

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко травмировался во время занятий спортом, пишет Мойка78. Как сообщил сам чиновник, разминка с баскетбольным мячом в отремонтированном зале Енакиева завершилась без эксцессов, однако во вторник, 26 мая, игра в волейбол обернулась неудачей.

Глава региона пояснил, что неудачно приземлился и вследствие этого порвал сухожилие.

- Теперь буду немного хромать, врачи говорят, это поправимо и ненадолго, - написал Дрозденко у себя в МАКС.

Он назвал случившееся досадным, но подчеркнул, что подобные происшествия являются неотъемлемой частью спорта.

Губернатор добавил, что травма не препятствует исполнению служебных обязанностей, и пообещал в дальнейшем обязательно возвратиться на игровую площадку.

Руководитель региона рассказал, что физические нагрузки считает наилучшим способом переключиться после напряженного трудового дня. Именно поэтому он старается выделять время для тренировок хотя бы один-два раза в неделю.

Позднее в ходе дистанционного совещания правительства Ленобласти Дрозденко проинформировал коллег о проведенной операции на ноге. Согласно прогнозам врачей, к моменту проведения Петербургского международного экономического форума глава региона полностью восстановится и сможет лично присутствовать на мероприятии.

Добавим, что недавно аналогичный случай произошел с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, который сломал ногу во время волейбольного матча.