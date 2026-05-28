В Екатеринбурге будут судить москвича, похитившего у пенсионера 4,3 миллиона

Москвич прилетел в Екатеринбург и забрал у пенсионера 4,3 миллиона рублей, но был задержан

В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Москвы, похитивший у пенсионера 4,3 миллиона рублей. По версии следствия, 34-летний москвич входил в состав преступной группы. Его соучастники сообщили пенсионеру о том, что с его банковского счета якобы пытаются похитить деньги, и убедили передать наличные для хранения на «безопасном чете».

– Обвиняемый проследовал авиамаршрутом из Москвы в Екатеринбург для совершения запланированного преступления. Выполняя роль курьера, 6 февраля 2026 года он встретился с потерпевшим и забрал у последнего наличные, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчину задержали в аэропорту и изъяли деньги, после чего вернули потерпевшему.

Курьера мошенников признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ « Мошенничество». Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.