Двое екатеринбуржцев попали в рейтинг Forbes «30 до 30»

Дизайнер и рэпер из Екатеринбурга вошли в список. Фото: соцсети Анастасии Селивановой и Ильи Колосовского

В рейтинг журнала Forbes «30 до 30» вошли два екатеринбуржца. Издание собирает успешных бизнесменов, спортсменов, медиадеятелей и ученых, которые до 30 лет стали знаменитыми.

В списке числится 27-летний екатеринбуржец Илья Колосовский. Он известен молодежи как рэп-исполнитель Травма. Уралец занимается созданием треков с 10 лет. Теперь его треки становятся вирусными в соцсетях.

Также журналом признан успех 28-летней екатеринбурженки Анастасии Селивановой. Она дизайнер и занимается своим брендом одежды. Анастасия училась в Лондонском колледже моды, а также стажировалась в Европе. В своих коллекциях использует переработанные материалы, мотоэкипировку, а также аксессуары.