Стало известно, как дорога до офиса влияет на мотивацию и бюджет работающих екатеринбуржцев

Маршрут до работы влияет на продуктивность и настроение жителей Екатеринбурга

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, что половина опрошенных тратит на дорогу до офиса от 400 до 600 рублей. Еще столько же отметили, что их ежедневные расходы варьируются в диапазоне от 200 до 400 рублей.

Стало известно, что 51% опрошенных екатеринбуржцев тратят на дорогу от 30 до 45 минут, а 49% – от 45 до часа. Самым популярным способом доехать до работы является комбинация нескольких видов транспорта – такой вариант ответа выбрал каждый пятый респондент, столько же ответили, что предпочитают метро. При этом наземный транспорт или электрички используют по 18%, а 13% – личный автомобиль. Интересно, что такси и каршеринг востребованы только у 11% екатеринбуржцев.

Маршрут до работы влияет на продуктивность и настроение жителей Екатеринбурга. Так, 26% отмечают, что после дороги чувствуют себя уставшими, 21% испытывают раздражение, 19% остаются энергичными, а 16% ощущают сонливость. При этом две трети опрошенных считают, что дорога до офиса влияет на их продуктивность. Более четверти во время нее настраиваются на рабочий лад, а 23% отмечают, что продуктивность сильно падает. Только 17% полагают, что все зависит от того, как именно добираться до работы.

На мотивацию поехать в офис положительно влияет общение с коллегами (35%), желание сменить обстановку (26%), дополнительная концентрация и продуктивность от рабочей атмосферы (20%), а также возможность поработать вместе (19%). Почти треть опрошенных екатеринбуржцев (32%) хотели бы иметь возможность воспользоваться офисом в других городах: 30% – в командировке, 25% – пока посещают друзей и родственников, 23% – во время переезда на несколько месяцев, а 21% – для смены обстановки.

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1171 офисного работника (линейных сотрудников и руководителей) из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн чел.

** Вопрос предполагал множественный выбор