В Екатеринбурге на время фестиваля «Движение» перекроют несколько улиц

В Екатеринбурге на время проведения мотофестиваля «Движение» перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в администрации города. Мотопарад из участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна смогла свободно проехать, 6 июня с 12:00 движение будет ограничено:

На проспекте Космонавтов от кольцевой автодороги до улицы Челюскинцев, на Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, на Свердлова от Челюскинцев до Карла Либкнехта, на Карла Либкнехта от Свердлова до проспекта Ленина и на проспекте Ленина от Свердлова до 8 Марта.

Движение откроют сразу после окончания движения парада.

Напомним, что фестиваль «Движение» пройдет с 5 по 7 июня. В связи с этим в центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя. Спиртное не получится купить на протяжении всего фестиваля в границах улиц Бориса Ельцина – 8 Марта – проспекта Ленина – улиц Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.