«Тётя» за три года: врач раскрыл, как офис убивает молодость и стройность

Офисная работа способна серьезно подорвать женское здоровье — от набора лишнего веса до варикоза и психологических расстройств. Такую информацию в беседе с «Абзацем» озвучил специалист в области акушерства и гинекологии Борис Лордкипанидзе.

Медик отметил, что отсутствие необходимой двигательной активности способно за несколько лет кардинально преобразить внешность даже молодой особы и вызвать заболевания органов малого таза. Главными противниками женской привлекательности акушер-гинеколог назвал сидячий режим и несбалансированное питание. Фастфуд на бегу вкупе с низкой подвижностью приводят к нежелательным переменам во внешности.

Врач пояснил, что при гиподинамии калории практически не сжигаются.

- Если женщина параллельно не ходит в спортзал, то через три - пять лет она превращается в «тетю», какой бы стройной ни была до этого, - объяснил Борис Лордкипанидзе.

Врач подчеркнул необходимость делать перерывы каждый час для разминки: это предотвратит застойные явления, отечность и снизит вероятность развития варикозной болезни. Сидячая поза напрямую ухудшает ток крови в ногах и малом тазу.

Кроме физических недугов, офисный труд наносит урон зрению и психике. Из-за синего свечения мониторов нарушается продукция ключевых гормонов, что отражается на психоэмоциональном фоне. Гинеколог резюмировал, что свечение экранов разрушает мелатонин. Трудовые переработки в вечернее время сбивают циркадные ритмы, что чревато бессонницей, перепадами настроения и предрасположенностью к депрессии. Спастись от последствий многочасового сидения в кресле помогут пешие променады по вечерам и щадящие фитнес-тренировки - именно они, по словам доктора, дают организму возможность прийти в норму.