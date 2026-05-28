Свердловчанки могут получать справки о беременности онлайн

В Свердловской области женщины могут получать справки о беременности, не выходя из дома. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. За последний месяц благодаря новому цифровому функционалу сервис «АИСТ СМАРТ» врачи акушерского дистанционного консультативного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок.

– На этапе беременности женщинам доступны уникальные стандарты комфорта, в число которых входят цифровые сервисы. Они помогают сделать получение справки таким же лёгким, как проверка сообщений в телефоне. При этом исключаются лишние перемещения и контакты в поликлиниках, – отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Врач оформляет документ в электронной медкарте и заверяет усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае, если будущей маме нужен бумажный оригинал, нужно нажать кнопку «Отправить в МАКС», и PDF-файл придет в чат-бот в мессенджере.