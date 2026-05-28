В аэропорту Екатеринбурга прошли учения медиков

Медики изолировали «больного» пассажира со всеми мерами предосторожности. Фото: Юрий Ломакин/пресс-служба аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 28 мая 2026 года состоялись плановые учения. Согласно легенде, из-за рубежа в уральскую столицу прилетел самолет, пассажирке которого резко стало плохо. Симптомы указывали на опасное инфекционное заболевание.

- Борт на перроне Кольцово специалисты встречают со всеми мерами предосторожности и проводят комплекс мероприятий по изоляции больного, эвакуации экипажа и пассажиров, ликвидации очага инфекции, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Участниками учений стали сотрудники врачебного пункта аэропорта, а также другие службы, занимающиеся обслуживанием самолетов. Воздушное судно для тренировки предоставила авиакомпания «Уральские авиалинии».

Также в отработке действий при выявлении больных с опасными инфекционными заболеваниями поучаствовали сотрудники свердловского Роспотребнадзора, врачи скорой помощи, работники таможенной службы, пограничного управления и других ведомств и организаций.