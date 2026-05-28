В Богдановиче модернизировали завод по выпуску утеплителя

Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» завершил масштабную модернизацию одного из 12 собственных заводов. На Богдановичском заводе минераловатных плит заработала вторая линия по выпуску высокоэффективного утеплителя из горных пород. Техническое перевооружение стало возможным благодаря финансированию федерального Фонда развития промышленности. Общие инвестиции превысили 1,2 млрд рублей, из которых 920 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа.

В основе производства стоит газовая печь. При температуре 1500 градусов расплавляется горная порода – габбро-диабаз, образуемый из нее ковер «каменной ваты» поступает на линию для дальнейшего формирования, раскроя и упаковки.

– Одной из главных особенностей проекта стала интеграция оборудования разных производителей: предприятие объединило передовые решения России, Китая и Беларуси, – рассказал управляющий директор завода Дмитрий Сазонов. – Мы внедрили новую экономичную технологию, которая позволяет перерабатывать некондиционную продукцию, королёк и обрезь, которая образуется при производстве. Это обеспечивает практически полную безотходность и позволяет нам эффективно контролировать себестоимость продукции.

Проектная мощность новой линии составляет 28 тыс. тонн в год, завод с каждым месяцем наращивает объемы производства, приближаясь к плановым показателям. Суммарная мощность завода выросла до 70 тыс. тонн высококачественного экологичного утеплителя в год. Все процессы управляются компьютерными системами, что сводит к минимуму погрешности.

– Следующим шагом планируем внедрение машинного зрения с ИИ. Нейросети будут мониторить производственный процесс и выявлять малейшие несоответствия продукции, исключая человеческий фактор. Подобная технология уже успешно внедрена на других заводах холдинга, – рассказал Дмитрий Сазонов.