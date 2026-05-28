В Екатеринбурге представители фирм такси оценили эффект от закона о локализации

С 1 марта использовать в такси можно только машины российского производства

В четверг, 28 мая, в Екатеринбурге начала работу XIII Всероссийская конференция «Современное такси». Одной из тем, которые обсудили участники пленарного заседания, стала локализация транспортных средств. С 1 марта использовать в такси можно только машины российского производства из списка, подготовленного Минпромторгом. Во время конференции председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова подвела первые итоги нововведения.

- Сама локализация с тем перечнем, который мы получили от Минпромторга, не несет в себе каких-то негативных эффектов, потому что таксопарки и так покупали машины, которые производятся в России. Но и позитивных эффектов нет, - отметила Ирина Зарипова.

Закон о локализации позволяет продолжать работать в такси на машинах не из списка Минпромторга, внесенных в региональные реестры до 1 марта. Такое разрешение выдается максимум на пять лет. При этом для водителей, зарегистрированных в качестве ИП, и самозанятых, которые работают на личных автомобилях, выделена квота в 25% от общего количества машин, зарегистрированных в региональном реестре. Те, кого внесут в реестр по этой квоте, смогут использовать машины не из списка Минпромторга.

– С точки зрения самозанятых, здесь интересно будет посмотреть на Дальний Восток, потому что там процент японских автомобилей довольно высок. А в такси он достигает 80-85%, - добавила Ирина Зарипова.

