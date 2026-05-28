Свердловских таксистов на иномарках предложили обязать платить сборы

В Свердловской области водителей такси на иностранных автомобилях хотят обязать платить региональные сборы. Такую альтернативу не локализованным таксистам предложил депутат Госдумы Станислав Наумов на конференции «Современное такси». Мероприятие прошло 28 мая в Екатеринбурге.

Депутат Госдумы выступал против введения закона о локализации такси. По мнению Станислава Наумова, таксистам на иномарках не нужно запрещать работать, можно просто ввести для них обязательные региональные сборы.

– Я не предлагал вводить дополнительные сборы с владельцев иномарок. Наоборот надо стимулировать тех, кто локализовался или кто готов локализоваться и не вводить дополнительные сборы. При этом моя позиция – установить максимально возможный переходный период для всех таксистов, – рассказал Станислав Наумов.

Напомним, что с 1 марта 2026 года вступил в силу закон о локализации такси. Исходя из него, в такси смогут работать только автомобили, произведенные на территории России. С января 2033 года число набранных баллов локализации, которые присваиваются за использование отечественных комплектующих, станет единственным требованием для внесения автомобиля в реестр такси.