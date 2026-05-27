Памятник легенде Уралвагонзавода открыли в Москве

Юрий Максарев прошел путь от телеграфиста до начальника танкового производства. Фото: пресс-служба ГК «Ростех»

У здания Роспатента в Москве был торжественно открыт памятник из бронзы директору Уральского танкового завода № 183 Юрию Максареву. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.

В церемонии приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор «Уралвагонзавода» (в составе Госкорпорации «Ростех») Александр Потапов. Руководитель Роспатента Юрий Зубов, а также представители Минобороны, Евразийского патентного ведомства.

- Созданная под руководством Максарева в годы Великой Отечественной войны система массового производства позволила выпустить 25 914 танков Т-34. Трудоемкость танка на заводе среди предприятий танковой промышленности была самой низкой в мире. Такая организация производства сохранилась до наших дней, позволяя Уралвагонзаводу оставаться крупнейшим мировым производителем бронетехники, - говорит гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Легенда предприятия Юрий Максарев прошел путь от телеграфиста до начальника танкового производства Кировского завода. Затем и директора Харьковского паровозостроительного завода №183.

С октября 1941 года он возглавлял эвакуированный на Урал и объединенный с Уралвагонзаводом завод №183. В декабре 1941 года на предприятии собирали первые боевые машины.