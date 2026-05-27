В Екатеринбурге появится новая смотровая площадка

Конструкция будет создана из металла и дерева. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге на набережной Исети и Ольховки создадут большую смотровую площадку. Она будет возвышаться над пешеходной зоной. Ее создадут из металла, а покрытие и ограждения будут из дерева. Уточняется, что такое архитектурное решение в уральской столице станет первым. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

- Специалисты компании-подрядчика выполняют работы по устройству оснований тротуаров и площадок. Закладывают опоры освещения, строят подпорную стенку. На ней расположатся беговая и велодорожка, - сказано в сообщении.

Работы уже начались. Фото: администрация Екатеринбурга

Специалисты из Департамента благоустройства города уже оценивали работы на участке от улицы Гражданской до Колмогорова.

Будет обустроено 3212 квадратных метров тротуаров с асфальтом, а также 2670 квадратных метров с плиткой. Создадут 1185 квадратных метров асфальтовых велодорожек и около 500 квадратных метров беговой зоны с резиновым покрытием.